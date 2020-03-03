Сколько сахара нужно человеку в день: эксперты дали точный ответ

В сахаре нет ничего, кроме сахарозы / Фото pixabay.com

Сахар – одна из самых популярных, но и самых вредных добавок в пищу. В нем нет ничего кроме "пустых" калорий, но это не значит, что нужно полностью отказаться от сладкого.

Эксперты отмечают, что организму человека нужен сахар и продукты с глюкозой - они обеспечивают энергией. Однако, норма сахара в день зависит от образа жизни, передает medikforum.

Суточная норма сахара в день в граммах

Если человек ведет сидячий образ жизни и не занимается физическими нагрузками, то норма сахара не должна превышать 60 граммов в день. Причем учитывается не только сахар, который мы добавляем в чай или кофе. Речь идет в том числе и о соках, сладостях, компотах.

Если человек интенсивно занимается спортом или выполняет работу, связанную с большими физическими нагрузками, то суточная норма сахара в день должна составлять 100 граммов.

В то же время людям с нарушениями обменных процессов сахар лучше исключать и употреблять искусственные подсластители. Также не рекомендуется сахар и при лишнем весе.

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Напомним, диетолог Оксана Скиталинская говорила, что человек обеспечивает свой организм сахаром, когда ест фрукты, ягоды, овощи и каши. По ее словам, сахара, который содержится в таких продуктах, достаточно, а изготовленный сахар в любом количестве "бьет" по здоровью. Скиталинская отмечала, что в здоровом рационе нет сахара.