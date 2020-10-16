Снижает давление и предотвращает инсульт: названы полезные свойства вкусного продукта

Он содержит флавоноиды, которые являются антиоксидантами, полученными из растений./ Фото pixabay.com

С юных лет нам говорят не есть слишком много сладостей, в том числе шоколада. Тем не менее, темный шоколад, особенно если в нем много какао, на самом деле может быть вам полезен. Этот вид шоколада обладает множеством полезных свойств, которые могут принести пользу вашему сердцу, мозгу и здоровью в целом.

Вот почему употребление черного шоколада может быть полезно для вас.

Темный шоколад полезен для здоровья сердца

Причина, по которой темный шоколад полезен для здоровья сердца, заключается в том, что он содержит флавоноиды, которые являются антиоксидантами, полученными из растений.

Читайте такжеХурма: польза и уникальные преимущества для организма

Флавоноиды могут иметь следующие преимущества для здоровья сердца:

Снижение артериального давления: механизмы не полностью изучены, как темный шоколад и его флавоноиды снижают артериальное давление.

"Возможно, просто антиоксидантные и противовоспалительные компоненты, а также разжижающие кровь и расслабляющие кровеносные сосуды свойства этих химических веществ являются тем, что отвечают за снижение артериального давления", - говорит Дана Хуннес, доктор философии, магистр здравоохранения, доктор медицинских наук, старший диетолог медицинского центра UCLA им. Рональда Рейгана и профессор Школы общественного здравоохранения Филдинга.

Снижение холестерина: флавоноиды могут повышать уровень ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), который известен как "хороший холестерин", и улучшать их функцию. Холестерин ЛПВП поглощает холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), который является "плохим холестерином", и, в свою очередь, снижает уровень холестерина в организме.

Предотвращение образования тромбов: было обнаружено, что флавоноиды в темном шоколаде положительно влияют на тромбоциты. Исследование 2007 года показало, что тромбоциты в крови умеренных потребителей шоколада с меньшей вероятностью свертываются, чем у людей, не употребляющих шоколад. Исследователи пришли к выводу, что эти эффекты против свертывания крови могут быть ответственны за положительное влияние шоколада на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Предотвращение инсульта: темный шоколад может снизить риск инсульта благодаря своей способности снижать кровяное давление, поскольку высокое кровяное давление увеличивает риск инсульта. Кроме того, поскольку он расслабляет кровеносные сосуды, это также может снизить риск инсульта, - говорит Ханнес.

Снижение риска сердечных заболеваний: в метаанализе 2017 года рассматривались пять исследований, в которых изучалась взаимосвязь между потреблением шоколада и риском сердечных заболеваний. Анализ показал, что в пяти исследованиях наблюдалось снижение риска сердечных заболеваний, связанного с умеренным потреблением шоколада.

Темный шоколад может улучшить здоровье мозга

По словам Ханнеса, из-за упомянутых выше преимуществ для сердечно-сосудистой системы флавоноиды могут помочь увеличить приток крови к мозгу. В результате вы получите больше кислорода в свой мозг и быстрее выведете токсины из мозга. Это защищает ваш мозг и может помочь предотвратить нейродегенеративные состояния, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Небольшое исследование 2018 года показало, что флавоноиды могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и оказывать положительное влияние на электрическую активность мозга, что может улучшить внимание и память. В этом исследовании участники потребляли 6,8 грамма темного шоколада, чтобы воспользоваться этими преимуществами.

Ханнес говорит, что усиление кровотока может быть механизмом, с помощью которого темный шоколад, как полагают, улучшает память, и поэтому ежедневное употребление небольшого количества темного шоколада может положительно сказаться на общем познании.

Темный шоколад может уменьшить воспаление

По словам Хуннеса, потребление темного шоколада - естественный способ уменьшить воспаление в организме. Это потому, что антиоксиданты в темном шоколаде - особенно флавоноиды и полифенолы - обладают противовоспалительными свойствами.

Употребление противовоспалительных продуктов обеспечивает общую пользу для здоровья, например предотвращает будущие хронические заболевания, такие как болезни сердца или диабет 2 типа.

Фактически, Хуннес говорит, что уменьшение воспаления может помочь защитить следующие органы:

Сердце

Легкие

Печень

Головной мозг

Темный шоколад снижает окислительный стресс в организме

И флавоноиды, и полифенолы - антиоксиданты, присутствующие в темном шоколаде - также могут бороться с повреждением организма свободными радикалами. Свободные радикалы - это естественные побочные продукты жизни, которые также могут быть вызваны загрязнением окружающей среды или ультрафиолетовым излучением. Они могут вызвать повреждение ДНК наших клеток и вызвать окислительный стресс, который может привести к хроническим заболеваниям.

Поскольку темный шоколад имеет чрезвычайно высокое содержание полифенолов, он может помочь вам уменьшить окислительный стресс и бороться со свободными радикалами. Вот как темный шоколад отличается от других продуктов, богатых антиоксидантами, с точки зрения содержания полифенолов:

Темный шоколад: 1664 мг на 100 г

Молочный шоколад: 236 мг на 100 г

Клубника: 235 мг на 100 г

Кофе: 214 мг на 100 мл

Имбирь: 202 мг на 100 г

Красное вино: 101 мг на 100 мл

Лучший способ употребления темного шоколада

При выборе темного шоколада лучше всего использовать какао с более высоким содержанием какао. "Чем больше какао, тем больше полезных питательных веществ, меньше сахара и меньше других потенциально отрицательных ингредиентов", - говорит Ханнес.

В частности, 80% какао - это минимум, который Ханнес рекомендует для достижения пользы для здоровья. Хуннес говорит, что вы можете съедать от 20 до 30 граммов в день 80% темного шоколада, хотя, если процент меньше, вы можете съесть немного больше.

Умеренное потребление темного шоколада - это вкусный способ улучшить общее состояние здоровья с низким уровнем риска и помочь предотвратить такие проблемы со здоровьем, как инсульт, высокое кровяное давление, воспаление и окислительный стресс. Просто не забудьте выбрать самый высокий процент какао для самого здорового варианта.