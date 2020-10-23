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Сок против смертельного давления: назван овощ, который нужно пить натощак

23 октября 2020, 10:39

Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы.

Напитки, давление
Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы / pressa40

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы.

Состояние может привести к смертельным осложнениям, включая инсульт и сердечные приступы. Это может быть вызвано неправильным питанием или недостаточным количеством упражнений.

Один из самых простых способов защититься от гипертонии - употребление свекольного сока.

По словам диетолога Natures Aid Дженни Логан, регулярное употребление свекольного сока может помочь снизить показатель артериального давления, если у вас уже есть гипертония.

Свекла богата нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота.

Оксид азота помогает кровеносным сосудам расслабиться и защищает от ненужного сужения.

Постоянно суженные кровеносные сосуды повышают кровяное давление, что впоследствии может привести к гипертонии.

"Исследования показали, что свекольный сок может быть полезным для поддержания здорового кровяного давления", - сказал Логан Express Health.

"В 2014 году исследователи давали добровольцам 250 мл свекольного сока в день и отметили, что это улучшило их показатели артериального давления.

"Считается, что это связано с нитратами, которые естественным образом содержатся в свекле, которые организм превращает в оксид азота. Эффект оксида азота заключается в расслаблении кровеносных сосудов, что, в свою очередь, может помочь поддерживать здоровое кровяное давление.

"Для тех, кто хочет повторить успех этого исследования, добавки из свеклы - удобная альтернатива питью свекольного сока". Между тем, вы также можете снизить кровяное давление, сократив количество картофеля в своем рационе.

Ранее ученые выяснили, что употребление печеного картофеля может повысить риск гипертонии на 11 процентов.

Исследования показали, что чипсы - худшая форма картофеля для снижения артериального давления.

Регулярное употребление чипсов увеличивает шансы на развитие высокого кровяного давления на 17 процентов по сравнению с теми, кто ел меньше одной порции чипсов каждый месяц.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы обычно проявляются, только если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Наиболее распространенные симптомы высокого кровяного давления включают стук в груди, обнаружение крови в моче и сильные головные боли.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.

Вы можете проверить свое кровяное давление, посетив местный врач или аптеку.

здоровье давление
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