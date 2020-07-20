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Спасти жизнь: медики назвали два кожных симптома сердечного приступа

Возможность обнаружить потенциальные предупреждающие знаки от тела чрезвычайно важна.

20 июля 2020, 08:40
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Возможность обнаружить потенциальные предупреждающие знаки от тела чрезвычайно важна.

Сердечный приступ или инфаркт - это состояние здоровья, которое ставит человеческую жизнь в опасность. Возможность обнаружить потенциальные предупреждающие знаки от тела чрезвычайно важна, и если вы видите какой-либо из этих двух симптомов на вашей коже, это может означать, что что-то идет не так.

Как пишет Express.co.uk, сердечные приступы могут возникнуть внезапно и привести к летальному исходу. Когда это происходит, у человека появляется короткое окно, чтобы минимизировать повреждение сердечной мышцы. Знание всех возможных симптомов, предупреждающих о надвигающемся состоянии, может спасти жизнь, а видение этого на вашей коже может означать, что вы в опасности.

Человек может подвергнуться риску сердечного приступа, если он заметит гладкие комки на своей коже. "Эти комочки могут появиться где угодно на коже", - говорит Американская академия дерматологии.

"Они часто указывают на ненормальное накопление белка в органе, таком как ваше сердце. Если белок накапливается в сердце, сердцу трудно работать правильно", - говорят специалисты академии.

Некоторые пациенты могут также обнаружить желтовато-оранжевые наросты на веках, добавил он. Рост вызван накоплением холестерина в организме.

Вы можете найти восковые комки на своих ладонях, на задней части ног или в уголках глаз. Они вряд ли будут болезненными, но все равно должны быть осмотрены врачом.

Внесение некоторых изменений в диету или образ жизни может помочь снизить уровень холестерина.

Кроме того, обнаружение сыпи также может быть потенциальным предупреждающим признаком сердечного приступа. Сыпь может быть яркого красного цвета с плоскими пятнами и выпуклыми краями.

Состояние кожи, которое также известно как краевая эритема, может быть вызвано редким заболеванием, которое называется ревматизмом.

Ревматическая лихорадка чаще встречается у маленьких детей, но взрослые и подростки также иногда болеют. Редкое состояние может привести к воспалению, которое ослабляет сердечную мышцу и может спровоцировать сердечный приступ.

Факторы риска сердечного приступа

Соблюдение нездоровой диеты с высоким содержанием жира ухудшает состояние артерий (атеросклероз) и увеличивает риск сердечного приступа. Продолжение употребления продуктов с высоким содержанием жиров приведет к увеличению количества жировых бляшек в артериях.

Это потому, что жирная пища содержит нездоровый тип холестерина, называемый холестерином ЛПНП. "Избегайте продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, так как они повышают уровень холестерина ЛПНП в крови", - советует Национальная служба здравоохранения Англии.

Другие признаки сердечного приступа

Наиболее распространенные признаки сердечного приступа включают сильную боль в груди, сильную боль в руке и внезапное головокружение.

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