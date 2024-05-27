Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.
Новый церковный календарь на июнь2024
1 июня - мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.
2 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.
3 июня - мучеников Лукиллиана и других.
4 июня - святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
5 июня - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.
6 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
7 июня - священномученика Феодота Анкирского.
8 июня - великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".
9 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
10 июня - священномученика Тимофея, епископа Прусского.
11 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
12 июня - преподобного Онуфрия Великого.
13 июня - Вознесение Господне, мученицы Акилины Старшей.
14 июня - пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.
15 июня - проророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.
16 июня - святителя Тихона, епископа Амафунтского.
17 июня - мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских.
18 июня - мученика Леонтия.
19 июня - апостола Иуды, брата Господня.
20 июня - священномученика Мефодия, епископа Патарского.
21 июня - мученика Иулиана Тарсийского.
22 июня - священномученика Евсевия, епископа Самосатского, Троицкая поминальная суббота.
23 июня - Троица, Пятидесятница, мученицы Агриппины.
24 июня - Рождество святого Иоанна Крестителя, День Святого Духа.
25 июня - преподобномученицы Февронии, Манявской иконы Божией Матери "Избавительница".
26 июня - преподобного Давида Солунского.
27 июня - преподобного Самсона.
28 июня - перенесение мощей бессребреников Кира и Иоанна.
29 июня - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
30 июня - Собор 12-ти апостолов.
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