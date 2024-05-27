Новый церковный календарь на июнь 2024: даты всех праздников

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Отныне большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

1 июня - мучеников Иустина Философа и других, преподобного Агапита Киево-Печерского.

2 июня - Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского.

3 июня - мучеников Лукиллиана и других.

4 июня - святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

5 июня - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

6 июня - преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.

7 июня - священномученика Феодота Анкирского.

8 июня - великомученика Феодора Стратилата, иконы Божией Матери "Далешивская".

9 июня - святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

10 июня - священномученика Тимофея, епископа Прусского.

11 июня - апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.