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Ядерное оружие может пойти в ход: астролог назвал опасные месяцы в 2020 году

3 февраля 2020, 03:48

По мнению Влада Росса, ближневосточный регион в нынешнем году будет походить на пороховую бочку.

Иран , США
Астролог рассказал о дальнейшем противостоянии на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке в 2020 году будет неспокойно, и кризис, связанный с американо-иранским противостоянием, который разгорелся в регионе в первые дни года, не будет последним. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, соединение Сатурна и Плутона всегда рождает масштабную войну или противостояние на Ближнем Востоке, и нынешний год не будет исключением.

"Вспомните 1982-1983 годы. Ливанские войны и Голландские высоты… Вспомните, как Израиль бомбил Ливан… Ближний Восток в такие периоды похож на пороховую бочку, и в 2020-ом там тоже будет неспокойно", – отметил Росс.

Именно влияние планеты Сатурн, по мнению Влада Росса, будет обуславливать глобальное противостояние в ближневосточном регионе.

"Сатурн может указывать на начало второй "Холодной войны". В 1947 году было такое же соединение планет, и тот год ознаменовался началом первой "Холодной войны", где США и НАТО противостоял СССР. Теперь же противостояния будет между, с одной стороны, США и НАТО, а также Россией, Китаем и Ираном, с другой", – считает астролог.

Наибольшая опасность этого года будет связана с возможностью применения ядерного оружия на Ближнем Востоке, на что, по словам эксперта, указывает Плутон.

"Сохраняется серьезная угроза катастрофы, связанной с применением ядерного оружия. Однако благотворном в данном смысле влияние Сатурна, который всегда сдерживает подобный сценарий", – добавил Росс.

Кроме того, астролог заметил, что завязка и развязка напряженности на Ближнем Востоке всегда происходят в периоды лунных или солнечных затмений.

"В январе, как раз в "коридор затмений", мы наблюдали завязку – тогда и произошла ликвидация американцами Сулеймани и удар Ирана по американским военным базам. А вот кульминация нас ждет в июне. В это время будет очень серьезное обострение ситуации. В конце года, в ноябре-декабре, будет завершение, по крайней мере, градус противостояния ощутимо спадет", – считает Влад Росс.

Главная угроза для ближневосточного региона на этот год, по убеждению астролога, кроется в том, что Иран может уничтожить Израиль ядерным оружием.

"Такое оружие, атомная бомба, у Ирана уже есть. Это самое опасное, что может произойти – поражение Ираном Израиля ядерным оружием", – уточнил Росс.

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