Гороскоп на неделю: когда можно начинать отношения, а когда - неизбежно расставание

В феврале отношения можно начинать до 7 числа, спрогнозировал Влад Росс / УНИАН

На следующей неделе - 3-9 февраля, до 7 числа можно начинать какие-то отношения, а позже от старта каких-либо взаимоотношений стоит отказаться - неизбежны сложные ситуации в любви и расставания.

Первая половина февраля будет особенно благоприятной, поделился астролог Влад Росс с Главредом.

По словам собеседника, в это время можно запустить перспективные и блестящие проекты, в частности, социальные, на службе или на работе возможны неожиданные взлеты.

"…Положение планет будет способствовать осуществлению внезапных перемен в жизни, особенно в карьере и деятельности. Кроме того, этот период отлично подойдет для кадровых перестановок и замены людей на важных государственных постах", - добавил эксперт.

Росс добавил, что если в нашей стране на протяжении первой половины февраля произойдут кадровые изменения в Кабмине, то они окажутся суперпозитивными.

Астролог спрогнозировал, что на следующей неделе благоприятное время для преобразований и обновления, в частности, - отличное время для ремонта. Также собеседник предупредил, что с 7 января может нарушиться гармония в партнерских и семейных отношениях, браки или партнерство могут быть расторгнуты.

Напомним, в гороскопе на феврале 2020, составленном Владом Россом, говорится, что "прунами" последнего месяца года будут четыре знака Зодиака - Стрельцы, Рыбы, Тельцы и Козероги.