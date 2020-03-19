Названы судьбоносные даты марта 2020: что нужно делать

Судьбоносные даты марта – 24 и 31 число, сообщил астролог / Скриншот

Нумеролог и астролог Игорь Мехеда предупредил, что в конце марта – 24 и 31 числа – будут дни, в которые можно изменить свое будущее.

Такие даты находятся посредине между датами двух последних затмений, приводит слова эксперта Obozrevatel.

По словам собеседника, в срединные точки между затмениями мыслеформы человека фиксируются в реальности, которая его окружает.

"…если учитель в этот день похвалил учеников за хорошую успеваемость, то ученики и дальше будут демонстрировать хорошую успеваемость. Но и наоборот – также справедливо", – сказал эксперт.

Нумеролог посоветовал 24-го и 31 марта мыслить в позитивном ключе, мечтать и много улыбаться. "…тогда позитивные события охватят огромный период нашей жизни", – добавил Мехеда.

Читайте также"Сатурн сжимает кольцами": астролог назвала причину мирового карантинаРанее астролог Влад Росс говорил, что до 19 марта будет прекрасное время для переговоров и дел, на высоте будет интуиция. Эксперт отметил, что также благоприятно сложатся бизнес-проекты, деловые поездки, знакомства и встречи.