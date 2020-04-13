Либо отравят, либо прирежут: назван год, когда Россия избавится от Путина

Астролог считает, что дни Путина сочтены / Reuters

Несмотря на то, что Госдума РФ решила обнулить президентские сроки Владимира Путина, чем, по сути, позволила ему править в России пожизненно, дни Путина сочтены.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"Его дни сочтены, причем речь идет не только о его днях в политике", – уточнил астролог.

По словам Росса, 2021-2022 годы многое изменят в судьбе и России, и Путина.

"Гороскоп России говорит о том, что осенью этого года Уран войдет в дом власти, а его наиболее точное соединение с точкой зенита гороскопа РФ произойдет в 2021 году. Это указывает на то, что в России уже осенью 2020-го начнутся народные волнения и продлятся весь следующий год", – рассказал астролог.

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Кроме того, Росс отметил, что после 2021 года "не видит" Путина у власти.

"Более того, в 2022 году в гороскопе Путина Марс соединится с Солнцем, а такое сочетание планет всегда говорит об угрозе убийства. Я думаю, что Путина либо отравят, либо прирежут, в общем, убьют. В 2021 году Путина однозначно свергнут с поста, и он более не будет стоять во главе российского государства, а в 2022-ом, с большой вероятностью, его могут уничтожить", – прогнозирует Влад Росс.

В любом случае, гороскоп России говорит о том, что в 2021 году Путина там уже не будет, подытожил астролог.

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