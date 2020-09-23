Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению

Отношениям одного знака Зодиака в четверг грозит "гибель".
Ряд знаков Зодиака гороскоп на четверг, 24 сентября, предупредил о нешуточных неприятностях, в частности, Стрельцам грозят непростительные ошибки.
Любовным отношениям Водолеев светит окончательная "гибель", предупреждает supercook.ru.
В гороскопе говорится, что Раки могут получить "удар" по самочувствию и настроению.
Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг
- Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Дева
Посвятите день тренировке тела или водным процедурам. Также можно куда-то отправиться. Не стоит слепо поддаваться эмоциям.
- Гороскоп на завтра – Телец
Возможно, доставят хлопот друзья или родственники. Будьте осторожны и рассудительны, тогда есть шанс избежать проколов.
- Гороскоп на 24 сентября 2020 – Козерог
Чувства могут быть острыми, как никогда. Не стоит слепо поддаваться эмоциям. Будьте в трезвом уме.
Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг
- Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Весы
День не подходит для рискованных дел. Есть угрозы ссор, возможны клевета и обман. Держите контроль над собой.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Возможны агрессия, травля и преследование. Контролируйте свои эмоции. Не время для общения в шумных компаниях и для новых знакомств. Не стоит попадать в темноту.
- Гороскоп на 24 сентября 2020 – Водолей
Мужчинам грозит непростой день. Постарайтесь не оказаться под влиянием материальной стороны жизни или обстоятельств. На любовном фронте можно окончательно разорвать отношения.
Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг
- Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Скорпион
Можно переезжать и менять работу. Если вы настроены на достижение цели и готовы трудиться – планы можно воплотить в жизнь. Вы можете подключить к работе надежных людей.
- Гороскоп на завтра – Рак
Новость может нанести удар по самочувствию и настроению и вывести из состояния равновесия. Возможно, вы захотите получать больше.
- Гороскоп на 24 сентября 2020 – Рыбы
Вам грозит перепад настроения, а из-за этого будет сложно делать рациональные поступки и "ставить оценки" людям. Стоит готовиться к нехорошим новостям и событиям.
Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг
- Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Лев
В вашей жизни может неожиданно что-то измениться, возможно, вы переедете или смените место работы. Благодаря приятному приглашению можно расширить круг общения.
- Гороскоп на завтра – Овен
День походит для начала путешествия, можно потренировать тело и принять водные процедуры. Стоит принять приятное приглашение – есть шанс найти новых друзей.
- Гороскоп на 24 сентября 2020 – Стрелец
Из-за влияния со стороны или из-за эмоций можно наделать непростительных ошибок. Не стоит проводить время в шумных компаниях и заводить новые знакомства. Находитесь в светлых местах.