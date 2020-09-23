Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению

Стрельцы могут допустить непростительные ошибки / Анастасия Олейникова для Главреда

Ряд знаков Зодиака гороскоп на четверг, 24 сентября, предупредил о нешуточных неприятностях, в частности, Стрельцам грозят непростительные ошибки.

Любовным отношениям Водолеев светит окончательная "гибель", предупреждает supercook.ru.

В гороскопе говорится, что Раки могут получить "удар" по самочувствию и настроению.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Дева

Посвятите день тренировке тела или водным процедурам. Также можно куда-то отправиться. Не стоит слепо поддаваться эмоциям.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, доставят хлопот друзья или родственники. Будьте осторожны и рассудительны, тогда есть шанс избежать проколов.

Гороскоп на 24 сентября 2020 – Козерог

Чувства могут быть острыми, как никогда. Не стоит слепо поддаваться эмоциям. Будьте в трезвом уме.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Весы

День не подходит для рискованных дел. Есть угрозы ссор, возможны клевета и обман. Держите контроль над собой.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможны агрессия, травля и преследование. Контролируйте свои эмоции. Не время для общения в шумных компаниях и для новых знакомств. Не стоит попадать в темноту.

Гороскоп на 24 сентября 2020 – Водолей

Мужчинам грозит непростой день. Постарайтесь не оказаться под влиянием материальной стороны жизни или обстоятельств. На любовном фронте можно окончательно разорвать отношения.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Скорпион

Можно переезжать и менять работу. Если вы настроены на достижение цели и готовы трудиться – планы можно воплотить в жизнь. Вы можете подключить к работе надежных людей.

Гороскоп на завтра – Рак

Новость может нанести удар по самочувствию и настроению и вывести из состояния равновесия. Возможно, вы захотите получать больше.

Гороскоп на 24 сентября 2020 – Рыбы

Вам грозит перепад настроения, а из-за этого будет сложно делать рациональные поступки и "ставить оценки" людям. Стоит готовиться к нехорошим новостям и событиям.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Лев

В вашей жизни может неожиданно что-то измениться, возможно, вы переедете или смените место работы. Благодаря приятному приглашению можно расширить круг общения.

Гороскоп на завтра – Овен

День походит для начала путешествия, можно потренировать тело и принять водные процедуры. Стоит принять приятное приглашение – есть шанс найти новых друзей.

Гороскоп на 24 сентября 2020 – Стрелец

Из-за влияния со стороны или из-за эмоций можно наделать непростительных ошибок. Не стоит проводить время в шумных компаниях и заводить новые знакомства. Находитесь в светлых местах.