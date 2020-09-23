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Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению

23 сентября 2020, 02:15

Отношениям одного знака Зодиака в четверг грозит "гибель".

В четверг Стрельцы могут допустить непростительные ошибки – Гороскоп на завтра 24 сентября 2020 года
Стрельцы могут допустить непростительные ошибки / Анастасия Олейникова для Главреда

Ряд знаков Зодиака гороскоп на четверг, 24 сентября, предупредил о нешуточных неприятностях, в частности, Стрельцам грозят непростительные ошибки.

Любовным отношениям Водолеев светит окончательная "гибель", предупреждает supercook.ru.

В гороскопе говорится, что Раки могут получить "удар" по самочувствию и настроению.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Дева

Посвятите день тренировке тела или водным процедурам. Также можно куда-то отправиться. Не стоит слепо поддаваться эмоциям.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, доставят хлопот друзья или родственники. Будьте осторожны и рассудительны, тогда есть шанс избежать проколов.

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 – Козерог

Чувства могут быть острыми, как никогда. Не стоит слепо поддаваться эмоциям. Будьте в трезвом уме.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Весы

День не подходит для рискованных дел. Есть угрозы ссор, возможны клевета и обман. Держите контроль над собой.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможны агрессия, травля и преследование. Контролируйте свои эмоции. Не время для общения в шумных компаниях и для новых знакомств. Не стоит попадать в темноту.

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 – Водолей

Мужчинам грозит непростой день. Постарайтесь не оказаться под влиянием материальной стороны жизни или обстоятельств. На любовном фронте можно окончательно разорвать отношения.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Скорпион

Можно переезжать и менять работу. Если вы настроены на достижение цели и готовы трудиться – планы можно воплотить в жизнь. Вы можете подключить к работе надежных людей.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Новость может нанести удар по самочувствию и настроению и вывести из состояния равновесия. Возможно, вы захотите получать больше.

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 – Рыбы

Вам грозит перепад настроения, а из-за этого будет сложно делать рациональные поступки и "ставить оценки" людям. Стоит готовиться к нехорошим новостям и событиям.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 года – Лев

В вашей жизни может неожиданно что-то измениться, возможно, вы переедете или смените место работы. Благодаря приятному приглашению можно расширить круг общения.

  • Гороскоп на завтра – Овен

День походит для начала путешествия, можно потренировать тело и принять водные процедуры. Стоит принять приятное приглашение – есть шанс найти новых друзей.

  • Гороскоп на 24 сентября 2020 – Стрелец

Из-за влияния со стороны или из-за эмоций можно наделать непростительных ошибок. Не стоит проводить время в шумных компаниях и заводить новые знакомства. Находитесь в светлых местах.

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 24 сентября: непростительные ошибки и "удар" по настроению». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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