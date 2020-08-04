Гороскоп на август 2020 года: кто будет "на коне" во второй половине

Во второй половине августа Девы будут "на коне", спрогнозировал астролог / sobakidendy-news.ru

Во второй половине августа 2020 года "на коне" будут Девы, они могут открыть новое успешное дело и заключить весьма выгодные соглашения.

На протяжении второй половину августа у Дев все будет хорошо складываться в денежных делах, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт добавил, что для представителей этого знака Зодиака первая половина августа будет категорически неблагоприятной.

"В первой половине месяца Девам лучше никуда не выезжать, потому что велика опасность попасть в ДТП или стать жертвой несчастного случая. Возможны неожиданные задержки в финансовых делах. Также будет беспокоить здоровье", – предупредил собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в августе этого года главными счастливчиками будут Раки. Астролог прогнозировал, что Раки могут получить хорошую протекцию, им светит возможность устроиться на высокооплачиваемую работу.