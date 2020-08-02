"Повышение зарплаты, бонусы": одному знаку Зодиака подфартит на работе – астролог

Водолеям в августе могут повысить зарплату, спрогнозировал Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в августе 2020 года одному знаку Зодиака – Водолей – будет фартить во всем, что связано с работой.

В августе Водолеям могут повысить зарплату или выплатить какие-то неплохие бонусы, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По словам собеседника, Водолеи могут удачно сменить работу – получить интересные задачи и хорошие перспективы.

"…Водолеев порадуют новые возможности, которые будут открываться перед ними… Да и взаимоотношения с начальством порадуют – будет царить взаимопонимание. В общем, все, что касается работы, у Водолеев будет складываться позитивно…", – сказал эксперт.

Астролог добавил, что в августе Водолеям очень пойдет на пользу отдых, этот месяц отлично подойдет для того, чтобы подправить здоровье в санатории или на курорте.

Ранее Влад Росс говорил, что в августе текущего года главным счастливчиком среди знаков Зодиака будет Рак, представители этого знака могут устроиться на высокооплачиваемую работу и получить хорошую протекцию.