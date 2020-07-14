УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах

Одному знаку Зодиака грозит много взрывоопасных ситуаций.

14 июля 2020, 07:50
Добрая сила может вступаться за Раков – Гороскоп на сегодня 14 июля 2020 года
За Раков может вступаться добрая сила / Reuters

Гороскоп на вторник, 14 июля, сулит Ракам покровительство доброй силы и предупредил Львов, Овнов и Дев об обмане в делах.

Еще двум знакам Зодиака грозят серьезные проблемы – в жизни Тельцов может возникнуть много взрывоопасных ситуаций, а у Козерогов возможен эмоциональный взрыв, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Скорпионы могут начать новое дело.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Возможно, вам кто-то понравится, но увлечение не затянется надолго. Можно работать с документами, обращаться к чиновникам, но нельзя спешить и быть слишком доверчивыми.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Лев

Во время коммерческих операций возможен обман, есть угроза финансовых потерь.

Читайте также"Крупные денежные вливания и вознаграждение": названы счастливчики недели по знаку ЗодиакаНеожиданно могут возникнуть проблемы.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Овен

Не лучшее время для крупных покупок и риска. Возможен обман в коммерческих операциях, возможны материальные потери.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Дева

Усилится обаяние, способность к достижению желанной цели, аура. Возможен обман в коммерческих операциях. Не лучший день для крупных покупок.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Козерог

Возможно усиление ауры, обаяния и способности к достижению поставленной цели. Есть угроза "взрыва эмоций" или нервного срыва из-за высоких требований к окружающим и любви к успеху.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Телец

Не стоит спешить и быть слишком доверчивыми. Из-за активных действий возможны материальные потери.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Весы

Аура может ослабнуть. Возможно снижение жизненного потенциала. Не допустите ошибок в личной жизни и в работе.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Водолей

Если уделить все время работе, можно исправить пошатнувшееся положение. Вам спрогнозировано много энтузиазма.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Близнецы

Активность в делах может повлечь материальные потери. При работе с документами и во время обращения к чиновникам не стоит спешить.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Рак

Вы получите покровительство разумной доброй силы. Вам могут помочь родственники или старые друзьям. Во время решения важных вопросов стоит быть терпеливыми и доверять интуиции.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Рыбы

Дома и на работе что-то может измениться не в лучшую сторону, и из-за этого придется потратиться. Не стоит вступать в брак, оформлять документы и отправляться в путешествия. Возможно, придется вернуть старые долги.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Скорпион

Вы можете начать новое дело, и оно может принести прибыль. Возможно, вы примете важное решение относительно личной жизни.

Читайте также"Плетение интриг и отравления": каким знакам Зодиака грозят проблемыВероятны перспективные предложения.

Гороскоп 2020 совместимость знаков Зодиака
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

08:32
Коронавирус мутирует: врач рассказал, как это отразится на его опасности
08:25
Похороны Радикальной партии, или Что Тимошенко и Ляшко будут делать вместе мнение
08:23
Под Горловкой боевики устроили засаду: расстреляли эвакуационную группу
07:58
Нормальной жизни не будет: в ВОЗ предупредили о последствиях пандемии
07:50
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах Видео
07:34
В ВОЗ рассказали, кто меньше всего рискует заразиться COVID-19
07:01
Коронавирус в Украине и мире 14 июля: число зараженных перевалило за 13 миллионов
06:53
Кто из "слуг народа" способен раздавить Кличко на мэрских выборах мнение
06:32
"Только вперед ногами": экс-депутат Госдумы рассказал, когда уйдет Путин
06:02
Мир полонил этот вдохновляющий тренд - джинсы с росписью: фото Фото
05:30
"Попасть впросак": астролог сказал, до какой даты не планировать поездки за границу
05:03
Как новые тарифы на электричество отразятся на цене проезда в транспорте Видео
04:26
"Секси": Злата Огневич в прозрачном белье завела сеть
04:01
Чья-то больная фантазия: 5 дурацких мифов об уходе за волосами
03:42
Спасение близко: названы сроки начала производства вакцины от COVID-19 Видео
02:55
Бьет прямо в сердце: ученые нашли новую опасность коронавируса Видео
02:18
Как раскрутить свой Instagram: советы популярных блогеров
01:37
"Наказание за зло": астролог предупредила, когда нельзя сплетничать
00:54
Как лечить коронавирус: антитела к COVID-19 нашли в грудном молоке
00:19
День взятия Бастилии: какой сегодня праздник 14 июля, приметы, именины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять