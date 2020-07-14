Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 июля: покровительство доброй силы и обман в делах

За Раков может вступаться добрая сила / Reuters

Гороскоп на вторник, 14 июля, сулит Ракам покровительство доброй силы и предупредил Львов, Овнов и Дев об обмане в делах.

Еще двум знакам Зодиака грозят серьезные проблемы – в жизни Тельцов может возникнуть много взрывоопасных ситуаций, а у Козерогов возможен эмоциональный взрыв, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Скорпионы могут начать новое дело.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Возможно, вам кто-то понравится, но увлечение не затянется надолго. Можно работать с документами, обращаться к чиновникам, но нельзя спешить и быть слишком доверчивыми.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Лев

Во время коммерческих операций возможен обман, есть угроза финансовых потерь.

Читайте также"Крупные денежные вливания и вознаграждение": названы счастливчики недели по знаку ЗодиакаНеожиданно могут возникнуть проблемы.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Овен

Не лучшее время для крупных покупок и риска. Возможен обман в коммерческих операциях, возможны материальные потери.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Дева

Усилится обаяние, способность к достижению желанной цели, аура. Возможен обман в коммерческих операциях. Не лучший день для крупных покупок.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Козерог

Возможно усиление ауры, обаяния и способности к достижению поставленной цели. Есть угроза "взрыва эмоций" или нервного срыва из-за высоких требований к окружающим и любви к успеху.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Телец

Не стоит спешить и быть слишком доверчивыми. Из-за активных действий возможны материальные потери.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Весы

Аура может ослабнуть. Возможно снижение жизненного потенциала. Не допустите ошибок в личной жизни и в работе.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Водолей

Если уделить все время работе, можно исправить пошатнувшееся положение. Вам спрогнозировано много энтузиазма.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Близнецы

Активность в делах может повлечь материальные потери. При работе с документами и во время обращения к чиновникам не стоит спешить.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на вторник

Гороскоп на сегодня – Рак

Вы получите покровительство разумной доброй силы. Вам могут помочь родственники или старые друзьям. Во время решения важных вопросов стоит быть терпеливыми и доверять интуиции.

Гороскоп на 14 июля 2020 года – Рыбы

Дома и на работе что-то может измениться не в лучшую сторону, и из-за этого придется потратиться. Не стоит вступать в брак, оформлять документы и отправляться в путешествия. Возможно, придется вернуть старые долги.

Гороскоп на 14 июля 2020 – Скорпион

Вы можете начать новое дело, и оно может принести прибыль. Возможно, вы примете важное решение относительно личной жизни.

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