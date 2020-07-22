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Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил

Один из знаков Зодиака ждет разрыв отношений.

22 июля 2020, 08:23

гороскоп
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Гороскоп на среду, 22 июля, посоветовал Скорпионам провести день наедине с собой, а Близнецов призвал попросить совет у близких людей.

Кроме того, Овнов ждут значительные события в личной жизни, пишет SuperCook.ru.

Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Скорпион

День лучше провести в одиночестве. Стоит избегать общения с людьми. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Рак

Вы можете начать сорить деньгами и пускать пыль в глаза. Не все смогут разделить ваш напускной оптимизм. Вам необходимо побыть в одиночестве.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Ждите поддержки и покровительства Высших сил. Остерегайтесь эйфории и заблуждений. Критичное отношение к себе и покаяние значительно облегчат вашу совесть и будут способствовать общему обновлению.

Чего ждать 22 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Овен

Откажитесь от стандартного подхода к делам и проявите изобретательность и фантазию. Вы сможете блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Стрелец

Не стремитесь к новым любовным победам. Вам стоит быть очень осмотрительными в ваших сексуальных связях.

Гороскоп на сегодня – Лев

Звезды предупреждают Львов об обольщениях, лживых обещаниях и влиянии негативных и темных сил. Вероятны неудачи в личной жизни — крушение планов, надежд и ожиданий. Не исключен разрыв отношений с близким человеком.

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Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Близнецы

Во второй половине дня вероятно неприятное известие. Не торопитесь принимать скоропалительных решений: чтобы избежать ошибки, вам необходим совет самых близких людей.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Весы

Постарайтесь избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела.

Гороскоп на сегодня – Водолей

День гармонии с собой и окружающим миром. Личная жизнь также будет спокойной и мирной. Многие ощутят уверенность в собственных силах.

Чего ждать 22 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 июля 2020 года – Телец

День несет радостные события, ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Стоит провести время с самыми близкими людьми.

Гороскоп на 22 июля 2020 – Дева

Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль. Хороший день для спорта.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Хороший день для заключения браков, веселья и путешествий. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

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Напомним, ранее астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.

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