Кресла шатаются под мэрами двух городов: астролог дал прогноз на местные выборы

Астролог считает, что Украину ждут досрочные местные и парламентские выборы в следующем году / УНИАН

Местные выборы в Украине состоятся далеко не в самую благоприятную дату, а потому перемен ждать не стоит. Однако выбирать не приходилось – согласно Конституции, выборы должны состояться в последнее воскресенье октября, то есть 25 числа. А там – ретроградный Меркурий.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Ретроградный Меркурий, по словам астролога, в данном случае говорит о том, что мало кто из мэров сменится в результате выборов. К тому же, это подтверждает и Луна без курса.

"Многие нынешние мэры смогут подтасовать голоса в свою пользу. Мэры практически всех крупных городов сохранят свои должности. Так, с большой вероятностью у власти останутся главы Днепра, Харькова и Львова", – прогнозирует Влад Росс.

Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть КличкоИз-за такого положения звезд в день выборов особой надежды на перемены нет: что проводили местные выборы, что нет – все остается по-прежнему, резюмировал астролог.

"Это можно сравнить с оркестром: не важно, на какие места будут рассажены музыканты в оркестре – музыка все равно будет примерно одна и та же", – добавил Росс.

Однако есть ряд мэров, под которыми, по мнению астролога, уже шатаются кресла. Прежде всего, непрочные позиции у мэра Киева Виталия Кличко и мэра Одессы Геннадия Труханова.

"У Кличко, судя по его гороскопу, октябрь и ноябрь будут неблагоприятным периодом, когда на удачу будет сложно полагаться. А Труханова ждут суды и следствия. То есть и у мэра Киева, и у мэра Одессы очень плохой гороскоп на осень, потому они будут в подвешенном состоянии", – убежден Влад Росс.

Однако и в случае этих двух мэров Росс считает, что результаты выборов они попытаются сфальсифицировать в свою пользу.

"Не знаю, как Кличко, но Труханов – точно", – добавил астролог.

Кроме того, Влад Росс предполагает, что украинцам придется недолго мириться с результатами местных выборов – уже через год, по его прогнозам, возможны досрочные и местные выборы, и парламентские.

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