УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Кресла шатаются под мэрами двух городов: астролог дал прогноз на местные выборы

15 августа 2020, 06:01

Влад Росс убежден, что выборы 25 октября мало изменят расклады на местах.

Выборы, соцопрос
Астролог считает, что Украину ждут досрочные местные и парламентские выборы в следующем году / УНИАН

Местные выборы в Украине состоятся далеко не в самую благоприятную дату, а потому перемен ждать не стоит. Однако выбирать не приходилось – согласно Конституции, выборы должны состояться в последнее воскресенье октября, то есть 25 числа. А там – ретроградный Меркурий.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Ретроградный Меркурий, по словам астролога, в данном случае говорит о том, что мало кто из мэров сменится в результате выборов. К тому же, это подтверждает и Луна без курса.

"Многие нынешние мэры смогут подтасовать голоса в свою пользу. Мэры практически всех крупных городов сохранят свои должности. Так, с большой вероятностью у власти останутся главы Днепра, Харькова и Львова", – прогнозирует Влад Росс.

Читайте такжеБорьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть КличкоИз-за такого положения звезд в день выборов особой надежды на перемены нет: что проводили местные выборы, что нет – все остается по-прежнему, резюмировал астролог.

"Это можно сравнить с оркестром: не важно, на какие места будут рассажены музыканты в оркестре – музыка все равно будет примерно одна и та же", – добавил Росс.

Однако есть ряд мэров, под которыми, по мнению астролога, уже шатаются кресла. Прежде всего, непрочные позиции у мэра Киева Виталия Кличко и мэра Одессы Геннадия Труханова.

"У Кличко, судя по его гороскопу, октябрь и ноябрь будут неблагоприятным периодом, когда на удачу будет сложно полагаться. А Труханова ждут суды и следствия. То есть и у мэра Киева, и у мэра Одессы очень плохой гороскоп на осень, потому они будут в подвешенном состоянии", – убежден Влад Росс.

Однако и в случае этих двух мэров Росс считает, что результаты выборов они попытаются сфальсифицировать в свою пользу.

"Не знаю, как Кличко, но Труханов – точно", – добавил астролог.

Кроме того, Влад Росс предполагает, что украинцам придется недолго мириться с результатами местных выборов – уже через год, по его прогнозам, возможны досрочные и местные выборы, и парламентские.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Влад Росс астролог астрологический прогноз местные выборы в Украине мэр мэр Одессы Киев Виталий Кличко Геннадий Труханов
Сейчас вы просматриваете новость «Кресла шатаются под мэрами двух городов: астролог дал прогноз на местные выборы». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:13
"Вот это сиськи, развратница": Даша Астафьева топлес и в поясе для чулок показала огромную сочную грудь
06:54
Три причины, почему Лукашенко сохранится у власти мнение
06:30
"Лукашенко плевать": эксперт объяснил, что напугает последнего диктатора Европы Видео
06:01
Кресла шатаются под мэрами двух городов: астролог дал прогноз на местные выборы
05:28
Беларуси грозит крымский сценарий: Путин будет душить Лукашенко строгим ошейником – эксперт
05:02
В оппозиции Беларуси рассказали, как будут оспаривать "победу" Лукашенко
04:33
Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике Видео
03:52
Сексу все возрасты покорны: в США парень заработал тысячи долларов за интим с пожилыми дамами
03:10
Алкоголь на голодный желудок: что происходит с организмом Видео
02:16
"Вот что надо выставлять!": Алина Байкова взбудоражила провокационным фото
01:38
В парламенте Польши выдвинули Лукашенко ряд требований
00:53
Ученые выяснили, как влияет улыбка на здоровье человека
00:19
День археолога: какой сегодня праздник 15 августа, приметы, именины Видео
14 августа, пятница
23:58
В МИД категорично отреагировали на обвинения Лукашенко в "организации протестов" Видео
23:35
Беларусь не сообщила Украине о выдаче вагнеровцев России Видео
23:12
В Италии и Испании взволнованы новыми вспышками коронавируса
22:57
В МИД Украины пояснили отказ Ирана платить компенсацию за самолет МАУ
22:30
"Можем потерять Беларусь": в ЦИК оценили возможность повторных выборов
22:18
В МИД сообщили об освобождении двух украинцев в Беларуси Видео
22:05
Коронавирус в Украине и в мире 14 августа: за сутки заразились 306 679 человек
21:35
В Польше озвучили детали санкций против Беларуси Видео
21:32
"В спину ножами и заточками": Лукашенко оправдал кровавые действия ОМОНа
21:29
Игра закончена: белорусский мясник Лукашенко понял, что проиграл мнение
21:06
Тараканы и грязные пивные башни: Ревизор налетел с проверкой в самый известный паб Запорожья
20:54
МИД Украины отреагировало на передачу "зеленых человечков" России
20:52
Разрыв печени, вывих плеча: в Беларуси показали бесчинства силовиков Фото Видео
20:27
В Минцифре задумали переманить в Украину белорусских IT-специалистов
20:03
Беларусь передала России 32 бойцов ЧВК Вагнера
19:58
"Детей используют как пушечное мясо": Лукашенко ошарашил заявлением Видео
19:54
Назвали вероятную причину смерти Энди Картрайта
19:53
В ЕС решили ударить по режиму Лукашенко новыми санкциями – СМИ Видео
19:33
Топ-менеджер DC угрожал разрушить карьеру Киборга из Лиги Справедливости
19:32
Вадим Титушко занял престижную должность и стал героем фотожабы
19:30
Подготовка к разгонам: в центр Минска движется военная техника Видео
19:24
Борьба с "майданом": эксперт объяснил новую тактику Лукашенко Видео
19:12
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 августа: поддержка высших сил и перемены Видео
18:57
В Беларуси девушки бросились обнимать ОМОН, опустивший щиты Видео
18:53
"Бронированная задница": эксперт объяснил, почему Лукашенко "усидит на штыках" Видео
18:52
Доска позора: в Беларуси появится аналог скандального сайта Миротворец Видео
18:38
Умерла Валентина Легкоступова - причина смерти, биография и песни Видео
18:31
Укрзализныця закрывает на карантин три станции: что делать пассажирам Видео
18:29
Мощные взрывы в Бейруте: ООН оценила колоссальный ущерб
18:26
Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус Видео
18:08
В Беларуси у "организатора акций" нашли портрет Бандеры и символику СБУ Видео
18:01
Little Big в новом клипе сделали борщ национальным блюдом России Видео
17:59
В Украине кардинально изменили список стран "зеленой" и "красной" зон Видео
17:55
Релокейт для белорусских IT компаний: украинские компании поддержали коллег актуально
17:42
СМИ узнали, кто мог убить первую жертву протестов в Беларуси Видео
17:28
"Легкая добыча": Кулеба оценил сценарий ввода войск РФ в Беларусь Видео
17:21
В ЕС рассказали, будут ли санкции против режима Лукашенко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять