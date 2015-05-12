В Киеве прощаются с кинематографистом Вадимом Ильенко

В Киевев попрощаются с украинским режиссером, оператором и сценаристом Вадимом Ильенко.

В последний путь его можно провести в столичном "Доме кино", отмечает УРА-Информ.

Ильенко похоронят на Совском кладбище.

Кинематографист ушел из жизни после продолжительной болезни. 3 июля Вадиму Ильенко должно было исполниться 83 года.

Лауреат премии имени Александра Довженко, он вошел в историю кинематографа как оператор-постановщик 20 картин, среди них - "Олекса Довбуш" и "Вечер на Ивана Купала".

Вадим Ильенко был старшим из трех братьев Ильенко, известных украинских кинематографистов. Стоит отметить, что работал он не только за камерой, но и был режиссером фильмов "Последний бункер", "В синем небе посею лес", "Передай дальше" и др.

Напомним, известный кинематографист Украины Вадим Ильенко умер 9 мая.