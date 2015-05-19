На "2+2" состоится премьера документального проекта "Пять киборгов"

19 мая 2015, 14:53

Герои вспомнят оборону Донецкого аэропорта

Проект "Пять киборгов"

В субботу 23 мая на канале "2+2" состоится премьера документальной программы "Пять киборгов", герои которой, бойцы 95-й аэромобильной бригады, поделятся своими фронтовыми впечатлениями, воспоминаниями о первых днях войны, мобилизации, обороне Донецкого аэропорта, боях за Пески.

"Пять киборгов" ― это прямая речь пяти бойцов 95-й бригады, которые рассказывают о своих военных буднях от мобилизации до выхода из Донецкого аэропорта.

Программа состоит из отдельных тематических частей: "Мобилизация", "Первые потери", "Местное население", "Пески", "Аэропорт", "Война", ― которые показывают зрителю, как к новобранцам приходило осознание того, что в стране идет война, как происходила трансформация сознания вчерашних мирных граждан, как они приобретали боевой опыт, переживали потерю товарищей, одерживали первые победы. Лейтмотивом проекта стали слова бойца с позывным "Аскольд": "Война ― это, прежде всего, смерть, это сафари на человека".

Говоря о своем главном опыте, приобретенном на войне, майор ВСУ с позывным "Купол" подчеркнул, что это ― осознание ценности каждой жизни:

"Тут понимаешь, что нужно максимально беречь личный состав, потому что каждый отдельный человек ― это отдельный мир: дети, семья, жена, друзья, родители, ― и когда теряешь этого человека – рушится целый мир". Поэтому, по словам "киборгов", в ходе обороны Донецкого аэропорта самым страшным было не то, что тебя могут убить, а то, что ты не можешь вывезти раненых товарищей.

"При подготовке проекта "Пять киборгов" мы, прежде всего, стремились донести до зрителей прямую речь непосредственных участников войны на Востоке Украины. Мы избегали излишнего пафоса, драматизации рассказа, закадрового текста, развернутых информационных сюжетов. В нашей программе зритель, как будто, остается один на один с героем рассказа, чтобы из первых уст услышать о пережитом, об уроках войны, о том, как бойцы сами понимают, ради чего они воюют и что помогает им выжить. Такими проектами как "Пять киборгов", "Храбрые сердца", "Гвардия" мы стремимся показывать Украине ее защитников, важность их миссии", ― отметил генеральный продюсер "2+2" Глеб Корнилов.

Один из героев программы, наш коллега, режиссер эфира телеканала "2+2", младший сержант с позывным "Юнга" подчеркнул, что в самые тяжелые моменты обороны Донецкого аэропорта "киборгов" часто спасало чувство юмора. Он рассказал, как бойцы шутили над сепаратистами: доставали номера телефонов полиции "ДНР" и просили срочно приехать арестовать вооруженных людей, которые устроили беспорядки в Донецком аэропорту.

Программа "Пять киборгов" выйдет в эфир телеканала "2+2" в субботу 23 мая в 23:00, сразу после премьеры сериала "Гвардия".

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Донецк аэропорт проект киборг Пять киборгов
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