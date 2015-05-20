На Каннском кинофестивале произошел скандал из-за высоких каблуков

Продюсера Валери Рихтер, которой ампутировали часть левой ступни, не хотели пускать на красную дорожку Каннского кинофестиваля.

Причиной стало банальное отсутствие высоких каблукок у Рихтер, пишет ВВС.Україна.

Перед выходом на красную дорожку служащие показывали на ее туфли и говорили: "Нет, нет, так нельзя, вы не можете пройти так".

Об этом госпожа Рихтер, которую в конце концов пропустили, рассказала после того, как организаторов фестиваля обвинили в том, что они не пропускают женщин в обуви без каблуков.

В то же время администрация фестиваля опровергла, что каблуки являются частью официального дресс-кода. Представитель фестиваля сказал, что швейцарам об этом "напомнили", и женщин без каблуков в дальнейшем не будут останавливать. Тем не менее, многие посетители уже сообщили, что видели женщин, которых не пускали.

В частности режиссер Асиф Кападия (на выходных в Каннах состоялась премьера его документального фильма о Эми Уайнхаус) сказал, что его жену остановили на красной ковровой дорожке, но "в конечном итоге пропустили".

Британская актриса Эмили Блант, фильм "Наемница" (Sicario) с участием которой дебютировал в Каннах во вторник, назвала запрет на плоскую подошву "очень досадным".

Этот скандал для фестиваля особенно неудобен, потому что организаторы сделали упор на борьбу против сексизма в кино.

Напомним, на 68-м Каннском кинофестивале в рамках украинского национального павильона будут показаны привезенные из Украины фильмы.