Писатели объяснили, когда Крым и Донбасс станут по-настоящему украинскими

Аннексированный Россией Крым и оккупированные районы Донецкой и Луганской областей снова станут украинскими, когда полуостров будет крымско-татарским, а с Донбасса уйдет болезненный "гной".

Об этом писатели и издатели Виталий и Дмитрий Капрановы рассказали на чате в "Главреде".

"Крым станет украинским, когда станет крымско-татарским. Донбасс сейчас выгниет, а когда гной уйдет, разовьются здоровые клетки, которые просто были забиты опухолью. Время и пули лечат все", — говорят Капрановы.

"Украинцы воюют за независимость непрерывно несколько сот лет. Ничего нового. Просто война бывает разной интенсивности и вряд ли она закончится при нашей жизни", — считают писатели.

"Вооруженная война всегда была следствием идеологической и информационной. Если мы будем воевать только оружием и не трогать идеологию, война возвращаться к нам снова и снова", — подчеркивают они.

А отвечая на вопрос о том, какая выдумка российских пропагандистов их больше всего рассмешила, Капрановы заметили: "Российские пропагандисты распространяют информационные вирусы, которые заражают населения со слабым культурным иммунитетом. Один от вируса просто чихнет, а второй — умирает. В России прожили больше десяти лет, поэтому не смеемся".

Напомним, известный современный украинский писатель Андрей Кокотюха рассказал на чате в "Главреде", что Крым вернется в состав Украины в ближайшие три года.