Гомер и Мардж Симпсоны разводятся, а Барта собираются убить

Главные герои популярного мультсериала "Симпсоны" супруги Гомер и Мардж в 27-м сезоне телепроекта официально разведутся.

Причиной развода, как объяснил исполнительный продюсер Эл Джин, станет нарколепсия Гомера, пишут Вести с ссылкой на журналу Variety.

"Болезнь даст невероятную нагрузку на брак, и герои юридически отсоединятся друг от друга", — рассказал продюсер.

Правда, Гомер долго холостяком не будет. Он влюбится в фармацевта, которую озвучит актриса Лина Данэм.

Также в серии, которая выйдет по случаю Хэллоуина, Барта убьет персонаж по имени второстепенный Боб (Сайдшоу Боб), но к следующему эпизоду он снова оживет.

Новый сезон сериала стартует осенью 2015 года.

Напомним, ранее герой мультсериала "Симпсоны" Барт много раз писал на школьной доске слово "PUTIN-HUYLO".