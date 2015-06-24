Вячеслав Бутусов собирается выступить в оккупированном Крыму

Фронтмен известной российской группы "Наутилиус Помпилиус" Вячеслав Бутусов собирается в Севастополь.

В оккупированом Крыму известный российский рокер планирует выступить 30 июля, пишет Joinfo.ua.

А вот в Украину с концертами, которые были запланированы заранее, Вячеслав Бутусов после Майдана приехать отказался.

В дирекции относительно такого решения артиста отметили, что он не хочет подвергать себя риску. Однако, по всей видимости, Вячеслав Бутусов не представляет, что с нынешними своими планами о концерте в Крыму он рискует еще больше.

На сегодняшний день единственный законный путь проезда в Крым - это официальные пункты пропуска на эту территорию между Херсонкой областью и Крымом.

Напомним, такая же поездка в Крым дорого обошлась популярному сербохорватскому певцу Горану Бреговичу. После своего концерта в Севастополе артист лишился ряда концертов в странах Евросоюза. Ранее уже отмечалось, что Горан Брегович недоумевал, по поводу того, почему его концерты в Украине отменили после выступления в Крыму.

Фото bestkassa.ru