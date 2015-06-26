В России появилась премия имени Олеся Бузины

В России учредили литературно-медийную премию имени писателя, публициста, журналиста Олеся Бузины, который был убит в Киеве возле дома 16 апреля.

Девизом премии была выбрана цитата из нобелевской речи Александра Солженицына: "Одно слово правды весь мир перетянет", пишет Известия.

"Премия имени Олеся Бузины присуждается за достижения в области литературы и журналистики, а также в общественной деятельности, связанные с историей Украины и России и с современными событиями, происходящими в обоих государствах", — говорится в сообщении оргкомитета премии.

Премия будет присуждаться в следующих номинациях: журналистская и политологическая аналитика; военная журналистика; литературно-исторические и литературно-публицистические произведения; телепублицистика и телеаналитика; блогерская деятельность; правозащитная деятельность.

Премия будет вручаться ежегодно накануне 16 апреля (дня убийства Бузины). Соискателями премии могут быть граждане любой страны. В жюри премии входят ее учредители. Решение о присуждении премии принимаются в ходе свободного обсуждения. Учредители являются оргкомитетом премии. Победители премии получают диплом, памятный приз и нагрудный знак, а также денежную премию, размер которой ежегодно будет устанавливать оргкомитет.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы заявил, что убийство Бузины — дело рук российских спецслужб.