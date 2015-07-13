Вакарчук после событий в Мукачево надеется на здравый смысл

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук родился и вырос в Мукачево, поэтому не смог остаться в стороне событий, которые там происходят.

На своей личной странице в соцсети артист прокомментировал произошедший инцидент. Вакарчук отметил, что события в Мукачево являются признаком того, насколько сильно Украина требует кардинальной перестройки.

Артист выразил надежду на то, что здравый смысл, мудрость и человеческие качества станут преимуществом в ходе расследования конфликта.

Напомним, недавно группа "Океан Ельзи" начала работу над новым альбомом. Старт записи пластинки совпал со Всемирным днем океанов.