Вакарчук после событий в Мукачево надеется на здравый смысл

Музыкант высказался о происходящем в Украине
Украинский музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук родился и вырос в Мукачево, поэтому не смог остаться в стороне событий, которые там происходят.
На своей личной странице в соцсети артист прокомментировал произошедший инцидент. Вакарчук отметил, что события в Мукачево являются признаком того, насколько сильно Украина требует кардинальной перестройки.
Артист выразил надежду на то, что здравый смысл, мудрость и человеческие качества станут преимуществом в ходе расследования конфликта.
Напомним, недавно группа "Океан Ельзи" начала работу над новым альбомом. Старт записи пластинки совпал со Всемирным днем океанов.
Події в Мукачево -лакмусовий папір того, наскільки капітальної перебудови потребує наша держава.— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 12 июля 2015