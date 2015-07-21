"Укртелеком" Ахметова без предупреждения отключил радио "Проминь" и "Культура"

Частное акционерное общество "Укртелеком", которое входит в холдинг СКМ олигарха Рината Ахметова, прекратило вещание двух каналов Украинского радио - "Проминь" и "Культура" - в своей проводной сети.

Информацию об отключении подтвердил директор радио "Проминь" Роман Коляда, пишет ТСН.ua.

"Сегодня утром слушатели начали нам звонить и сообщать об отключении. Говорят, что это произошло 18 июля вечером. Но нам - Национальной радиокомпании Украины - официально никто об этом не сообщал", - пояснил Коляда.

Директор "Проминя" пояснил, что по неофициальным данным, каналы отключили из-за устарелости оборудования и убыточности сети.

Национальная радиокомпания Украины планирует обратиться к Госкомитету телевидения и радиовещания, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания относительно отключения "Проминя" и "Культуры" в проводной сети. По мнению представителей НРКУ, "судьба проводного радиовещания, которое для значительной части граждан является главным источником получения информации, должна быть решена на государственном уровне".

Отметим, что ранее компания СКМ, владельцем которой является Ринат Ахметов, договорилась о покупке 92,79% "Укртелекома" у австрийской EPIC. СКМ и EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA Тelecominvest Limited (Кипр), которой принадлежат корпоративные права и 92,79% акций "Укртелекома".

Напомним, ранее в Украине поднялась абонентская плата на проводное радио на 25-50%. В частности, абонентская плата для бюджетных организаций и населения с 12 грн/месяц увеличилась до 15 грн/месяц, для небюджетных юридических лиц – с 18 грн/месяц до 27 грн/месяц.