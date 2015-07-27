Известного украинского телеведущего забирают в армию

Известному украинскому телеведущему Майклу Щуру пришла повестка в армию, уже на следующей неделе он отправится обучаться на полигон.

Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

В то же время Щур уточнил, что документ он получил еще неделю назад.

"Ну и, собственно, объяснение, почему в последнем выпуске я сказал "побачимосі через рік". Мне пришла повестка. Иду в армию", — отметил телеведущий.

Напомним, сейчас на территории украинского государства проходит шестая волна частичной мобилизации в Вооруженные Силы Украины, во время которой власти планируют призвать около 25 тыс. человек.

Фото: facebook.com