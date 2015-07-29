Лина Костенко готовит новый роман о деградации Российской империи

Известная украинская писательница Лина Костенко готовит выход новой художественно-исторической книги. В новом романе речь идет о деградации Российской империи.

О новой книге рассказала дочь Лины Васильевны, писательница и профессор Римского университета "Ла Сапьенца" Оксана Пахлевская, пишет издание "День".

По ее словам, это будет произведение в прозе о судьбе украинцев в Российской империи, которое охватит исторический период конца XVIII — XIX века.

"Не буду полностью раскрывать секретов. Это вещь в прозе на грани художественной литературы и истории, которая показывает эволюцию и деградацию Российской империи через раздорожье украинских судеб — стертых, уничтоженных, перетасованных. История, где есть Украина, Россия, Польша и Франция. Это XIX век, начиная от Екатерининской эпохи и заканчивая крахом империи", — говорит дочь.

Кроме того, Пахлевская отметила: "Абсолютно никто не ждет этой книги, но она уже есть".

Как известно, это будет первая новая книга в прозе писательницы за последние 5 лет. Ведь до этого последний прозаический роман Лины Костенко "Записки украинского сумасшедшего" вышел в декабре 2010 года.

Напомним, Лина Костенко была названа самым известным современным украинским писателем.