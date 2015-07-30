Музыкант объяснил, почему деятели культуры РФ поддерживают политику Кремля по Украине

Украинский музыкант Антин Мухарский заявил, что российские деятели культуры всегда были абсолютно зависимы от благосклонности власти.

"Единственным шевелением пальца власть могла перекрыть им (деятелям культуры ― Ред.) бюджеты или запретить сниматься в фильмах и играть в театрах. В этом ответ. Раболепие перед собственным начальством ― основная черта продажной российской "интеллигенции". Ничего не меняется вот уже несколько веков", ― сказал Мухарский во время чата на Главреде.

Изменить деструктивную имперскую психологию Махураский считает невозможным в ближайшее время, как и надеяться на помощь Европы.

"Улус Московия еще от Батыя и Мамая всегда принадлежал к татаро-монгольской парадигме завоевания всего мира. За последние 800 лет ничего не изменилось. Нынешняя Россия ― это агрессивная варварская орда. Не стоит надеяться на быстрое изменение этих возрастных принципов империи.

Фронт противостояния орде, как и много веков назад, сегодня проходит по границе Северского Донца, иногда он смещается к Днепру, а иногда до Збруча. Быть вечным приграничьем ― наша историческая миссия. Нас никогда не поймут Швеция, Дания, Франция, потому что "все прелести русского мира" познаются только на бытовом уровне и при личном общении с его адептами. Не стоит надеяться на Европу ― надо самим становиться сильнее".

Напомним, известный украинский музыкант Антин Мухарский придумал, кем заменить в Украине российских исполнителей Григория Лепса и Стаса Михайлова.

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