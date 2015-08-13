Российский писатель не хочет видеть "славянские скрепы" в Украине

13 августа 2015, 09:57

Писатель отметил, что большинство россиян относятся к войне с Украиной как в анекдоте.  

После завершения конфликтов украинцы и россияне еще могут сблизиться. Вместе с тем, не хотелось бы, чтоб это произошло на основе идеи "славянских скреп".

Об этом сказал российский писатель Дмитрий Быков в интервью "Апострофу".

"Иногда мне кажется, что после прекращения пропаганды войны в России и после бесконечного взаимного натравливания все закончится очень быстро. Майдан ведь не был изначально антирусским. Но чаще я думаю, что Украина сегодня понимает себя не только как противницу России, но и в известном смысле как альтернативу ей: вариант свободного славянства, принявшего другие, принципиально не тоталитарные ценности", — в частности, заметил он.

По мнению писателя, "беда в том, что в новом украинском государстве очень много идиотов, много и болезненных крайностей, вполне объяснимых, и слишком много радикалов, словно нарочно подтверждающих российскую пропаганду".

"Я очень боюсь, что в Украине победят апатия и разочарование, и тогда появится политик, который на руинах скомпрометированной свободы будет утверждать ценности сближения, единства, славянских скреп...

Вот такого сближения мне бы не хотелось, при всей моей безусловной тоске по временам единства, при всех моих дружбах с киевлянами, одесситами и харьковчанами. Думаю, чем такое сближение — лучше уж альтернатива и честный разрыв. Впрочем, мы не знаем, как изменится Россия в ближайшее время. Я то думаю, что нарастание злобы и абсурда не вечно — и что сблизимся мы не на почве общего падения, а совсем наоборот", — подчеркнул писатель.

По его мнению, большинство россиян и сейчас не понимают до конца, что они воюют с Украиной, и, кажется, они даже не принимают это всерьез. Как в анекдоте: "Петро, ты что, обиделся?". Но одно дело —ужаснуться и даже раскаяться (покаяться есть в чем с обеих сторон), а другое — возвратить прежнее родство. Думаю, нужны очень серьезные перемены во всем мире, чтобы снова сплотить нас перед лицом общих вызовов. Боюсь, что недостатка в таких вызовах не будет", — говорит Быков.

Напомним, ранее Быков говорил, что рано или поздно рана в отношениях между Украиной и Россией затянется.

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