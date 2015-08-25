"Воплі Відоплясова" презентовали клип, в котором снялся Фагот из "ТНМК"

Известная украинская группа "Воплі Відоплясова" презентовала клип на песню "Талалай" из своего последнего альбома "Чудовий світ" (2013).

Режиссером ролика выступил Владимир Якименко, пишет Cultprostir.

По словам лидера команды Олега Скрипки, видео вдохновлено эстетикой античности и эпохи Возрождения. В качестве приглашенного гостя в клипе снялся один из лидеров групп ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, который исполняет в песне партию на фаготе.

"Разливы молока символизируют Млечный Путь, вода ― космос. Космонавты сначала тренируются в воде. Плавание – это полет. Влюбленный человек тоже находится в полете, в плавании. Обнаженные тела ― это фантасмагория в стиле Леонардо да Винчи", ― рассказал о новой видеоработе группы Олег Скрипка. По его мнению, в клипе выражена "вспышка, когда теряешь ощущение собственного тела, соединяясь с любимым человеком".

"Песня "Талалай" ― романтическая и лирическая. Ночная сказка для любимой, феерия. Талалай ― это парень-говорун, который умеет красиво и интересно вскружить голову", ― добавил Скрипка.

Лидер ВВ уточнил, что эта песня, как и вся его музыка, не о нем лично: "Безусловно, некоторые эпизоды мне близки, но, в целом, это абстрактная история, выдумка".

Напомним, молодая певица Мария Яремчук перепела хит своего отца Назария Яремчука "Роди́на".