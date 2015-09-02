Шнуров о России: дрейфует в ту степь, где совсем "темно и влажно"

Известный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что РФ отказалась от движения в сторону Европы, выбрав обратное направление.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, что изменилось в стране за 10 лет.

"Направление движения изменилось в России. Если в начале 2000-х мы как-то плавно дрейфовали в сторону Европы, то теперь мы плавно дрейфуем в обратную", — сказал музыкант.

"Но не думаю, что в сторону Китая… Куда-то между. В п****, наверное. Куда-то в ту степь, где совсем темно и влажно. Туда дрейфуем", — цитируют журналисты слова лидера российской группы.

Напомним, ранее украинский писатель и художник Лесь Подервянский заявил, что главным отличием между гражданами Российской Федерации и Украины является их отношение к начальству.