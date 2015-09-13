Российский журналист рассказал об ударе Майдана по шоу-бизнесу в России

После украинского Майдана с российской эстрады пропали "певуны", псевдонимы которых ассоциировались с Украиной.

Об этом написал российский журналист Саша Сотник в своем Facebook.

"Майдан нанес непоправимый ущерб некоторым певунам из российского шоу-бузнеса, прости Господи. Были у нас некто Денис Майданов и Андрей Бандера. Так вот. После событий в Киеве не выдержали ребрендинга", — отметил он.

В то же время, журналист добавил, что не испытывает сожалений по поводу их исчезновения.

"Честно скажу: хр*ново пели ртом, так что и не жалко", — резюмировал он.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", почему бывшие "золотые голоса" решают петь для оккупантов.