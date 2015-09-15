В СБУ рассказали о провокации спецслужб РФ на форуме издателей во Львове

Во Львове во время форума издателей, который проходил с 9 по 13 сентября, распространяли книги антиукраинского содержания, напечатанные под маркой харьковского издательства "Фолио".

По данному факту возбуждено уголовное дело, СБУ подозревает российские спецслужбы в провокации, передает "Лига".

"В этом деле не все так просто. Часть книг под маркой украинского издательства была напечатана в Российской Федерации. Это спецоперация российских спецслужб", — заявил начальник управления Службы безопасности во Львовской области Виктор Андрейчук.

Андрейчук считает, что такие масштабные мероприятия, как форум издателей будут использоваться и в дальнейшем для дестабилизации ситуации в нашей стране.

"Мы должны понимать, что чем спокойнее будет на востоке, тем громче будет на западе страны. То есть, когда меньше будут стрелять в Донецкой и Луганской области, тогда будет увеличиваться вероятность разного рода провокаций на западной Украине", — отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

Напомним, ранее украинские рыбаки рассказали, как их пыталась завербовать ФСБ.