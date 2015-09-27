Писатель Курков нашел сходство между Джемилевым и Далай-ламой

Уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев похож на духовного лидера буддистов Далай-ламу.

Об этом украинский писатель Андрей Курков сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время литератор выразил мнение, что "весь мир становится пристанищем того, у кого украли Родину".

"Мустафа Джемилев все больше становится похожим на Далай-ламу. И по судьбе, и по значению, и по отношению мира к себе", — объяснил Курков.

Мустафа Джемилев все больше становится похожим на Далай-ламу. И по судьбе, и по значению, и по отношению мира к себе. Весь мир становится пристанищем того, у кого украли Родину. Posted by Andrei Kurkov on 27 вересня 2015 р.

Напомним, после аннексии Российской Федерацией украинского полуострова Крым оккупанты запретили Мустафе Джемилеву въезд на территорию полуострова, где раньше он жил вместе со своей семьей.

Далай-лама XIV — духовный лидер последователей тибетского буддизма, лауреат Нобелевской премии мира (1989). До 27 апреля 2011 года он возглавлял правительство Тибета в изгнании (этот район захватила КНР).