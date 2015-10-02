Российский писатель объяснил, зачем Путин полез в Сирию: хочет клин клином выбить

Президент РФ Владимир Путин после агрессии в отношении Украины решил принять участие в сирийском конфликте, чтобы восстановить какие-то отношения со странами Запада.

Об этом известный российский писатель, диссидент Владимир Войнович заявил в комментарии изданию "Гордон".

В то же время литератор обратил внимание на "несостыковку": по телевидению продолжается та же пропаганда, направленная против Америки и Европы.

"Ничего, кроме предположений, что Путин хочет отвлечь внимание от Украины, мне в голову не приходит. С Украиной, наконец, какой-то неустойчивый мир установился, и лезть прямо сразу в Сирию — дурь", — отметил Войнович.

Обратим внимание, что, по его словам, "наверное, он (российский президент — ред.) хочет клин клином выбить, восстановить какие-то отношения с цивилизованным миром — с Америкой, с Европой".

При этом Войнович подчеркнул, что в некоторой степени участие в сирийском конфликте отвлечет главу РФ от Украины. "Я не знаю, как надолго мир на Донбассе. Это паллиативное (дающее лишь временное облегчение, полумера — ред.) решение и ситуация будет подвешена", — сказал писатель.

"Сколько она будет продолжаться в этом виде, столько она и будет подвешенной. А кому надоест держать ее в таком виде, я не знаю. И я думаю, что теперь украинцы должны быть довольны, что Путин занялся другими", — добавил диссидент.

Напомним, ранее в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor выразили мнение, что одной из целей участия РФ в сирийской войне является желание вынудить США пойти на уступки в этой стране и Украине.