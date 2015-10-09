Гениальный роман Лины Костенко "Марусю Чурай" покажут в театре

12 октября в Киеве народная артистка Украины, режиссер Лариса Хоролец покажет в Художественно-концертном центре им. Ивана Козловского спектакль за историческим романом в стихах Лины Костенко "Маруся Чурай".

В свое время стихотворный роман Лины Костенко "Маруся Чурай" критики назвали "энциклопедией духовной жизни Украины 17-го века", пишет телеканал 24.

"Сюжет произведения — как пророчество, как вечная тема взаимоотношений художника и общества, возможность продолжать этот диалог постоянно. Когда-то Лина Васильевна сказала мне: "Произведения мои живут вне меня", то есть ее произведения живут своей жизнью, и она не отслеживает их дальнейшую судьбу", — уверена режиссер.

Впервые читатели познакомились с эти произведением в 1979 году, когда у поэтессы был период вынужденной длительной паузы, которую тогдашняя советская власть запрещала по идеологическим соображениям.

Об удивительной Марусе Чурай имеем множество переводов, очерков, художественных произведений и т.д., в то же время бесспорным является тот факт, что история не оставила нам практически ни одного документального свидетельства об этой незаурядной личности.

Существует лишь легенда, согласно которой Чураивна жила и творила в Полтавской области, написав более двух десятков песен, которые стали чрезвычайно популярными в народе. Среди песен, авторство которых приписывают Маруси — "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці", "Засвіт встали козаченьки", "Грицю, Грицю, до роботи" и др.

А одна из жемчужин творчества Маруси — "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці", как известно, даже стала толчком к написанию одноименного романа Михаила Старицкого, в основу которого взято традиционную фольклорно-романтическую коллизию: любовь — измена — месть.

Обращение к этому произведению Ларисы Хоролец не случайно. Ее отец — преподаватель украинского языка и литературы — родился на Полтавщине, и с творчеством Лины Костенко, которую он очень уважал, Лариса знакома с детства. В семье относились с большим пиететом к Лине Васильевне и искренне переживали запрет ее произведений.

Позже Лариса Хоролец на Национальном радио сделала запись фрагментов произведения "Маруся Чурай", а в нынешнем году ей удалось воплотить свою любовь и уважение к писательнице в одноименном спектакле, который сделала вместе со своими студентами.

В спектакле примут участие студенты Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.

Во время мероприятия будут представлены: выставка литературы из фондов Национальной исторической библиотеки Украины, в том числе раритетные исторические справочники, где речь идет о жизни Маруси, а также издание украинских авторов — Лины Костенко "Маруся Чурай", Михаила Старицкого "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці", Ольги Кобылянской "У неділю рано зілля копала". А фотовыставка заинтересует посетителей серией произведений Светланы Тищенко "Маруся Чурай — девушка из легенды", работами украинских художников Игоря Гойняк, Феодосия Гуменюка, Юрия Чумака и др.

Напомним, ранее сообщалось, что Лина Костенко готовит выход новой художественно-исторической книги. В новом романе речь идет о деградации Российской империи.