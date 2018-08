Соломия Витвицкая почтила в Виннице память легендарной певицы Квитки Цисык

Ведущая канала 1+1 Соломия Витвицкая провела благотворительный концерт в память легендарной украинской певицы, Квитки Цисык. Концерт прошел в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы во Дворце офицеров города Винницы (пл. Победы, 1).

Часть средств от продажи билетов была перечислена в Винницкий онкологический центр, ведь жизнь легендарной Квитки Цисык оборвалась именно из-за этой тяжелой болезни. С тех пор американский продюсер Алекс Гутмахер организует в Украине благотворительные концерты под названием "Незабутня Квітка" для помощи онкобольным и приобретения медицинского оборудования.

"Часть средств от продажи билетов мы передаем для покупки передвижных маммографов для всей Винницкой области. Ведь проблема очень важна. Мы посредством музыки пытаемся помогать людям, которые ведут борьбу с болезнью. Этот проект дает возможность спасать жизни", ― прокомментировал Алекс Гутмахер, главный продюсер Украинско-американского проекта "Незабутня Квітка".

В Винницком дворце офицеров прозвучали песни, которые пела Квитка Цисык, среди них "Ой верше, мій верше", "Я піду в далекі гори", "Два кольори", "You light up my life". Выступили Оксана Муха, обладательница Гран-при Международного конкурса украинского романса; Павел Табаков, победитель "Голоса страны"; Ольга Акулова, молодая певица из Донецка; Егор Грей, певец из Днепропетровска.

"За последний год концерты памяти Квитки прошли в Одессе, Львове, Киеве. Концерт в Виннице, по моему мнению, прошел очень удачно, мы видим, что украинский зритель помнит Квитку, он знает ее песни, любит их. В сочетании с благотворительностью такие концерты вообще становятся бесценными. Лично для меня Квитка Цисык - это женщина, которая поражает своей историей. Женщина, которая не жила в Украине, была здесь только один раз, но чувствовала себя украинкой, стремилась душой, пела сердцем. И теперь ее аранжировки очень актуальны, это модно. Песни Квитки получили новое яркое дыхание. Я уже слышала, как исполняли песни Квитки и Тоня Матвиенко, и Джамала ― и могу сказать, что именно Квитка Цисык первой сделала эти песни хитами и вдохновила наших звезд на творчество ", ― рассказала Соломия.

Организаторы проекта уверяют, что планируют в ближайшее время провести концерты в Харькове и Днепропетровске. Часть собранных средств также будет передана в помощь областным онкологическим центрам.

Напомним, что Соломия Витвицкая вместе с продюсером проекта "Незабутня Квітка" Алексом Гутмахером провела весной в Киеве мастер-класс по завязыванию платков в поддержку женщин, которые борются с онкологическими заболеваниями. На встрече ведущая вновь рассказывала о борьбе Квитки Цисык с болезнью и ее творческом пути. И именно после этого события было решено провести благотворительный концерт в Виннице.

