8-летняя украинца победила на конкурсе "Мини-мисс мира" в Турции

8-летняя Дарья Журбенко из Винницы победила на международном детском конкурсе "Мини-мисс мира", который проходил в Турции.

Секретом своей победы юная модель считает улыбку, уверенность и отсутствие нервотрепок на сцене. В целом конкурс и сама страна, по словам Даши, оставили после себя приятные впечатления, пишет Vlasno.info.

"Мне все очень понравилось, особенно теплое море и знакомство с девушками из разных стран мира, ― говорит победительница. ― Интересно было общаться с ними на английском".

Стать триумфатором Даши помогли также собственные спортивные навыки: девочка также занимается художественной гимнастикой.

"На конкурсе у меня был хореографические-гимнастический номер. Другие девочки пели, танцевали, но подобного моему выступлению не было ни у кого", ― рассказывает она.

Поразить строгое жюри винничанке удалось и благодаря своему необычному образу. На одном из этапов конкурса Даша была одета в платье, сделанное из пакетов, которое, к тому же, было выполнено в украинском национальном стиле. Таким нарядом она хотела привлечь внимание на проблемы экологии.

Свое будущее она связывает со спортом, а не с миром моды. "Хочу стать профессиональной гимнасткой и выступать на самом высоком уровне", ― заявила Даша.

Напомним, ранее харьковчанка Анастасия Ткач получила титул "Мини-мисс мира-2009".