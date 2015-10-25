Лукашенко обвинил лауреата Нобелевской премии в предательстве Родины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил белорусскую писательницу Светлану Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе, в том, что она поливает грязью свою страну.

Об этом Лукашенко заявил на творческом вечере Виктора Дробыша в Минске, сообщает "Белта".

"Скажу опять же о наших отдельных "творцах", творческих личностях даже лауреатах Нобелевской премии, которые не успели еще ее получить, выехали за пределы страны и постарались ушат грязи вылить на свою страну. Это неправильно, это не оппозиционность", — заявил он.

Лукашенко также подчеркнул, что Родину, как и своих родителей, не выбирают.

Во время выступления президент сказал, кто именно поливает Белоруссию грязью. Однако Светлана Алексиевич уверена, что Лукашенко говорил о ней.

Напомним, в Кремле недовольны высказываниями Светланы Алексиевич о "русском мире".