Известный украинский режиссер отказался участвовать в российском фестивале: нас разделяет война

В связи с тем, что сегодня Россию и Украину разделяет война, украинский режиссер Михаил Ильенко отказался участвовать в "V фестивале России и других стран Содружества" в Тбилиси.

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Ильенко написал письмо организаторам фестиваля, "чтобы избежать возникновения версий моего отказа, а также потому, что, вполне возможно, программу фестиваля уже напечатано включая моим участием".

Режиссер удивился, почему в приглашении не было упомянуто названий грузинских фильмов.

Предлагаем вашему вниманию полный текст письма режиссера:

"Дорогие коллеги!

Очевидно, надо было начинать нашу переписку с приглашения, а не с авиабилетов и технических деталей, но я получил приглашение только вчера (30.10.2015). Программа "V фестиваля России и других стран Содружества" в Тбилиси, изложенная в приглашении, заставляет меня отказаться от участия в фестивале. Прошу не считать меня и мой фильм "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" участниками фестиваля.

Сегодня нас разделяет война.

Нас разделяет арест Олега Сенцова, который был арестован в Крыму в то время, когда там снимался фильм "Орлеан" — один из фильмов фестиваля (спустя почти полтора года Олег Сенцов был осужден на 20 лет содержания в колонии строгого режима).

Сожалею, что среди участников фестиваля я увидел Станислава Говорухина, который не скрывает своих антиукраинских взглядов.

Вынужден отказаться от участия в фестивале, по крайней мере, до тех пор, пока режиссер Сенцов за решеткой. Надеюсь, мне не придется ждать 20 лет. В моем возрасте это уже не так просто", — написал режиссер.

Напомним, украинский режиссер Марина Врода отказалась от награды на фестивале "Киношок" в российской Анапе в знак протеста против приговора ее коллеге Олегу Сенцову.