Михалков побоялся публично ответить на открытое письмо с просьбой помочь Сенцову

Российский кинорежиссер Никита Михалков не стал публично отвечать на письмо польского актера Даниэля Ольбрыхского, в котором тот просит его вмешаться в дело Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

"Никита Сергеевич написал Ольбрыхскому большое письмо, но отправил его лично адресату, не став размещать его в интернете и СМИ", — заявили в пресс-службе Михалкова.

В сообщении напоминается, что на минувшей неделе известный польский актер, член Польской киноакадемии Даниэль Ольбрыхский написал Открытое письмо российскому режиссеру и актеру Никите Михалкову с просьбой о помощи по делу украинского режиссера Олега Сенцова. В письме актер, в частности, напоминает о поддержке Сенцова кинорежиссерами из различных стран мира, среди которых — Стивен Долдри, Агнешка Холланд, Аки Каурисмяки, Майк Ли, Кен Лоуч, Фолькер Шлёндорф, Бела Тарр, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси.

"Я не верю, что ты можешь думать и чувствовать иначе, чем все те прекрасные режиссеры из разных стран мира, которые подписали письма президенту Путину в защиту нашего украинского коллеги. Жестокость суда первой инстанции напоминает самые мрачные приговоры нашей общей цивилизации и культуры. Я призываю и умоляю тебя как твой польский брат сделать что-то. Из всех нас ты ближе всего и к твоему президенту, и к этому делу", — написал артист, который давно знаком Михалковым.

Напомним, что Олег Сенцов был арестован ФСБ в своем доме в Симферополе, обвинен в терроризме и вывезен на территорию России, где несколько месяцев бесправно удерживался в "Лефортово". Позже Сенцов рассказывал, что в это время подвергался пыткам и избиению со стороны силовиков. Режиссер не согласился с выдвинутыми ему обвинениями. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы, несмотря на то, что главный свидетель обвинения, Геннадий Афанасьев, перед судом отозвал свои показания, заявив, что они были даны под пытками.

Напомним, Алина Гросу в Сочи обнимала и целовала запрещенного в Украине Михалкова.