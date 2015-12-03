Анжелика Рудницкая вместе с детьми перепела старинную колядку

Известная телеведущая и певица Анжелика Рудницкая пополнила свою коллекцию колядок. На этот раз она записала с детской фольк-студией "Правиця" аутентичную колядку, найденную фольклористами на Ровенщине.

Идея спеть вместе старинную колядку "А вчора звечора" родилась у руководителя "Правицы" Мирославы Салий. Она пригласила Анжелику на репетицию и после знакомства с детьми стало понятно, что совместный проект будет удачным.

"Дети в "Правиці" ― очень искренние и светлые, - восторженно рассказывает Рудницкая. ― Они старательно запоминают мелодии и слова на слух, потому что самые маленькие молодые еще даже читать не умеют. Меня поразила девочка, которая расспрашивала: "Как это ― новость из "небесного двора? ", Мы объясняла, она кивала головой в ответ, пела вместе с нами, а в конце репетиции сказала:" И все-таки, я не поняла, что такое "небесный двор". Это было крайне трогательно, потому что дети не механически воспроизводят то, что их учат, а пытаются углубиться в суть колядки.

Эдуард Диля (Эдуардом Приступой) создал очень изящную аранжировку, которая подчеркнула красоту древней мелодии и предоставила ей новое звучание.

Работа в студии была очень веселой и волнующей, потому что для многих детей, которые привыкли петь акапельно, или же себе подыгрывать на музыкальных инструментах, это был первый опыт работы в профессиональной студии звукозаписи.

Очень ценным является то, что почти забыта колядка возвращается к полноценной жизни. У нее есть все шансы стать такой же любимой и известной, как "Добрій вечір", "Нова радість стала".

Напомним, недавно певица Анжелика Рудницкая неожиданно спела с Одольской и Попадюком для воинов АТО.