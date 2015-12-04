Лия Ахеджакова: Рязанова называли "нацпредателем"

Известный режиссер Эльдар Рязанов в последние годы попал в категорию людей, которых из-за их гражданской позиции называли "нацпрдателями". При этом он безумно любил Россию.

Об этом на панихиде по режиссеру заявила легендарная актриса Лия Ахаджекова, пишет Joinfo.ua.

"Страна вот уже несколько лет расколота на "патриотов" и на "нацпредателей". Сейчас можно сказать, что Эльдар Саныч относился ко второй категории людей, которые не меньше любят Россию и свой народ, и подарил своему народу счастье встречи с таким потрясающими, добрыми, сияющими духовностью и светом фильмами.

Мне кажется, это высшее проявление любви к своему народу. И, что удивительно, вот этот зритель, расколотый пополам какими-то подлецами, гадами, которые нас разрывают на части", ― эмоционально заявила актриса со сцены.

Отметим, Рязанов не поддерживал агрессию Путина, осуждал аннексию Крыма и не боялся об этом говорить.

Напомним, режиссера Эльдара Рязанова не стало 30 ноября. Он умер в одной из московских больниц после продолжительных болезней, с которыми он стойко боролся.