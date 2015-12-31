Brutto представили песню на слова Лины Костенко

Brutto представили песню "Вечірнє сонце" на слова Лины Костенко.

Об этом сообщает gordonua.

Белорусская группа Brutto, экс-"Ляпис Трубецкой", презентовала клип на песню "Вечірнє сонце". Музыканты использовали известное стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко. Клип снял режиссер Дмитрий Авдеев. Менее чем за сутки видео посмотрели более 6 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, Brutto заявляет о себе так: "BRUTTO – Бригада Революционного Угара и Творческого Отпора имени Орнеллы Мутти!!!

"Стиль ART-BRUT!!! ХИТ-КОР!!! Панковский пауэр-лифтинг для детей и сумасшедших!!! Мы – музыкальный Найк и поэтическая Икеа!!!

ПРОСТОТА!!! ГАРАНТИЯ!!! КАЧЕСТВО!!! Нам некогда писать заумные тексты и делать сложные аранжировки!!!", — заявили о себе музыканты.

Напомним, лидер группы "Brutto" Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекян получили вид на жительство в Украине.