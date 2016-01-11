Фильм с участием ДиКаприо — фаворит премии "Золотой глобус"

А Леди Гага получила награду за мини-сериал.
В калифорнийском Лос-Анджелесе вручили награды престижной кинопремии "Золотой глобус", пишет Сегодня.
Рекордсменом по количеству статуэток стал фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший".
В Беверли-Хиллз состоялась 73-я церемония вручения премии "Золотой глобус", лауреатов которой выбирает Голливудская ассоциация иностранной прессы.
Рекордсменом по количеству статуэток стал фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший": картину назвали лучшей драмой, а исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо удостоился приза за лучшую мужскую роль в драме, а Иньярриту победил в номинации "Лучший режиссер".
Лучшим комедийным фильмом стал "Марсианин", а Мэтт Дэймон получил премию за лучшую мужскую комедийную роль. Бри Ларсон стала "Лучшей драматической актрисой".
Полный список победителей "Золотого глобуса-2016":
Лучшая драма — "Выживший"
Лучшая комедия или мюзикл — "Марсианин"
Лучший режиссер — Алехандро Гонсалес Иньярриту, "Выживший"
Лучшая мужская роль (драма) — Леонардо Ди Каприо, "Выживший"
Лучшая женская роль (драма) — Бри Ларсон, "Комната"
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Мэтт Дэймон, "Марсианин"
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Дженнифер Лоуренс, "Джой"
Лучший актер второго плана — Сильвестр Сталлоне, "Крид: Наследие Рокки"
Лучшая актриса второго плана — Кейт Уинслет, "Стив Джобс"
Лучший сценарий — "Стив Джобс" (Steve Jobs)
Лучший фильм на иностранном языке — "Сын Саула"
Лучшая песня — Writing's On The Wall — "007: Спектр"
Лучшая музыка к фильму — Эннио Морриконе, "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight)
Лучший анимационный фильм — "Головоломка"
Лучший телевизионный сериал (драма) — "Мистер Робот"
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) — "Моцарт в джунглях"
Лучший мини-сериал или фильм для ТВ — "Волчий зал"
Лучший актер сериала (драма) — Джон Хэмм, "Безумцы"
Лучшая актриса сериала (драма) — Тараджи П.Хенсон, "Империя"
Лучший актер сериала (комедия или мюзикл) — Гаэль Гарсия Берналь, "Моцарт в джунглях"
Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл) — Рэйчел Блум, "Чокнутая бывшая"
Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ — Оскар Айзек, "Покажите мне героя"
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ — Леди Гага, "Американская история ужасов"
Напомним, украинский фильм Слабошпицкого "Племя" обогнал ленту с ДиКаприо и стал лучшим по версии американского журнала.