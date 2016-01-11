Фильм с участием ДиКаприо — фаворит премии "Золотой глобус"

В калифорнийском Лос-Анджелесе вручили награды престижной кинопремии "Золотой глобус", пишет Сегодня.

Рекордсменом по количеству статуэток стал фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший".

В Беверли-Хиллз состоялась 73-я церемония вручения премии "Золотой глобус", лауреатов которой выбирает Голливудская ассоциация иностранной прессы.

Рекордсменом по количеству статуэток стал фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший": картину назвали лучшей драмой, а исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо удостоился приза за лучшую мужскую роль в драме, а Иньярриту победил в номинации "Лучший режиссер".

Лучшим комедийным фильмом стал "Марсианин", а Мэтт Дэймон получил премию за лучшую мужскую комедийную роль. Бри Ларсон стала "Лучшей драматической актрисой".

Полный список победителей "Золотого глобуса-2016":

Лучшая драма — "Выживший"

Лучшая комедия или мюзикл — "Марсианин"

Лучший режиссер — Алехандро Гонсалес Иньярриту, "Выживший"

Лучшая мужская роль (драма) — Леонардо Ди Каприо, "Выживший"

Лучшая женская роль (драма) — Бри Ларсон, "Комната"

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Мэтт Дэймон, "Марсианин"

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Дженнифер Лоуренс, "Джой"

Лучший актер второго плана — Сильвестр Сталлоне, "Крид: Наследие Рокки"

Лучшая актриса второго плана — Кейт Уинслет, "Стив Джобс"

Лучший сценарий — "Стив Джобс" (Steve Jobs)

Лучший фильм на иностранном языке — "Сын Саула"

Лучшая песня — Writing's On The Wall — "007: Спектр"

Лучшая музыка к фильму — Эннио Морриконе, "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight)

Лучший анимационный фильм — "Головоломка"

Лучший телевизионный сериал (драма) — "Мистер Робот"

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл) — "Моцарт в джунглях"

Лучший мини-сериал или фильм для ТВ — "Волчий зал"

Лучший актер сериала (драма) — Джон Хэмм, "Безумцы"

Лучшая актриса сериала (драма) — Тараджи П.Хенсон, "Империя"

Лучший актер сериала (комедия или мюзикл) — Гаэль Гарсия Берналь, "Моцарт в джунглях"

Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл) — Рэйчел Блум, "Чокнутая бывшая"

Лучший актер мини-сериала или фильма для ТВ — Оскар Айзек, "Покажите мне героя"

Лучшая актриса мини-сериала или фильма для ТВ — Леди Гага, "Американская история ужасов"

Напомним, украинский фильм Слабошпицкого "Племя" обогнал ленту с ДиКаприо и стал лучшим по версии американского журнала.