Тернопольская группа вошла в Топ-20 песен года в США

Композиция тернопольской группы Omodada попала в список из 20 лучших композиций 2015 года, который был составлен Мэттом Слоаном, обозревателем американского онлайн-журнала Stereo Embers Magazine.

В перечень лучших вошла песня All My Gods, которая была записана совместно с солисткой еще одной группы из Тернополя — Tik Tu — Наталией Багрий, сообщает cultprostir.

"По-настоящему фантастический музыкальный саспенс и ангельский вокал Наталии Багрий. Теперь я буду более пристально следить за этим украинским исполнителем", — написал в своей статье Мэтт Слоан.

"Кімнати", который вышел в прошлом году и был упомянут в некоторых топ-списках украинских альбомов 2015 года.

Omodada — проект тернопольского музыканта Лесика Драчука, известного также как барабанщик группы Los Colorados.

Напомним, документальный фильм о Майдане "Зима в огне" попал в пятерку претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

видео: Lesik Omodada