Лие Ахеджаковой предложили поддержать Кадырова за 10 тысяч долларов

Российская актриса Лия Ахеджакова рассказала, как ее пригласили войти в список деятелей культуры в поддержку Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Знаменитая российская актриса Лия Ахеджакова рассказала о предложении поддержать главу Чечни Рамзана Кадырова. 77-летняя актриса призналась, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником рекламного агентства и предложил ей 10 тысяч долларов за ее согласие поддержать Кадырова.

Мужчина попросил Лию войти в список деятелей культуры в поддержку президента Чечни. Актриса призналась, что ее возмущению не было границ. Она сразу распознала в телефонном звонке провокацию и резко отреагировала на нее.

"Я развизжалась, раскричалась, из меня такое полезло! Я возмущена. Что это?! А дальше он стал звонить и требовать, что вот они дают 10 тысяч долларов. Он мне 3 раза позвонил. Я тут же закричала в трубку: провокатор, сволочь, как вы смеете!", – рассказала Лия.

Напомним, россияне резко раскритиковали Николая Баскова за лесть в адрес главы Чечни Кадырова.