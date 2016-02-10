Обладателям "Оскара" сократят выступления на церемонии

Американская академия кинематографических искусств и наук, которая занимается организацией и вручением премии "Оскар", решила сократить время выступления победителей.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на The Guardian.

Изменения были озвучены президентом академии Шерил Бун Айзекс на традиционном обеде для номинантов, предшествующем церемонии.

Чтобы речи обладателей статуэток не затягивались, номинантам предложено заранее подготовить список тех, кого они хотели бы поблагодарить и особо отметить в своей благодарственной речи. Соответствующий список после объявления обладателя "Оскара" будет выведен на экран в виде бегущей строки, а сам победитель сможет потратить отведенные ему 45 секунд на что-либо еще.

Как объяснили продюсеры, к такому решению они пришли после прошлогодней неприятной ситуации, когда речь победительницы в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" Даны Перри прервала музыка, сигнализирующая о выходе на сцену следующего объявляющего номинантов. Перри в тот момент как раз рассказывала о том, как на нее, как кинематографиста, повлияло самоубийство ее сына.

88-я церемония вручения премии "Оскар" начнется 29 февраля. Ее ведущим станет киноактер и комик Крис Рок.

Напомним, Вупи Голдберг не собирается бойкотировать "Оскар".