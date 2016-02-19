Статуэтке "Оскар" вернут облик 1929 года

Статуэтке "Оскар" вернут первоначальных облик 1929 года.

Об этом сказано на официальном сайте Американской киноакадемии, пишет tvgid.

Американская киноакадемия разорвала контракт с чикагским производителем R.S. Owens, который делал статуэтки с 1982 года, и обратилась к нью-йоркской компании Polich Tallix Fine Art Foundry.

Новые "Оскары" будут иметь вид оригинальной статуэтки 1929 года, которая была издана впервые на третьей церемонии "Оскар". Таким образом планируется вернуться к золотому веку Голливуда.

Стаутетка была создана скульптором Джорджем Стэнли, а ее дизайн разработал художник-постановщик кинокомпании MGM.

Награда высотой 33,5 см и весом около 3,5 кг изображает рыцаря, стоящего на катушке фильмы и держащего в руках обоюдоострый меч. Пять отверстий на основании катушки сначала представляли собой пять отделов академии: продюсеров, сценаристов, режиссеров, актеров и техников.

Напомним, обладателям "Оскара" сократят выступления на церемонии.