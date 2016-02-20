В Италии скончался писатель Умберто Эко

В пятницу вечером, 19 февраля, в Италии на 85-м году жизни скончался выдающийся писатель и философ Умберто Эко.

Об этом пишет DW.

В то же время издание не уточнило причины смерти итальянского литератора.

"На весь мир его прославили романы "Имя розы", вышедший в 1980 году, и "Маятник Фуко", изданный в 1988 году. Последний — "Нулевой номер" — вышел в начале 2015-го", — добавили журналисты.

По их данным, Эко был не только писателем, но и ученым, специалистом по средневековью и современной массовой культуре, его перу принадлежат научные работы по семиотике и литературоведению, эссе и публицистические произведения, детские книги.

Напомним, ранее сообщалось, что в США умерла писательница Харпер Ли (лауреат Пулитцеровской премии), которая является автором культового романа "Убить пересмешника". Узнать больше о ее творчестве можно здесь.

Умберто Эко родился в 1932 году в Италии, закончил университет в Турине в 1954 году, работал журналистом на телевидении и в печатной прессе, а также редактором в миланском издательстве Bompiani.

С начала 1960-х годов он в основном занимался литературным и научным трудом, за что был отмечен многочисленными наградами и почетными званиями, итальянец являлся профессором университета Болоньи.