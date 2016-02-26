Дмитрий Ступка с невестой сходил на балет

25 февраля в Киеве прошла премьера в балете "Раймонда" с участием мировых звезд.

В Национальной опере Украины к 70-тилею первой постановки балета "Раймонда" на киевской сцене впервые главные партии в спектакле исполнили мировые звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Среди зрителей в этот вечер можно было встретить и известного актера Дмитрия Ступку с невестой телеведущей Полиной Логуновой.

Дмитрий Ступка: "Екатерина Кухар и Александр Стоянов просто неотразимы. Спектакль "Раймонда" - красочная сказка, с талантливыми артистами, красивыми костюмами и декорациями. Я заметил, что несмотря на то, что спектакль шел вечером, в зале было много детей и даже самых маленьких. С каким вниманием они смотрели все два часа на сцену, артистов, как они старательно аплодировали".

Мировая премьера балета "Раймонда" впервые прошла в 1898 году. После ошеломляющего успеха, спектакль появился на главных мировых сценах балета: в Большом театре в Москве в 1900 году, в Нью Йорк сити балет зрители увидели спектакль в 1955 году, в Лондонском Королевском балете - появился в 1969 году и многие другие театры показывают этот спектакль на своей сцене. 70 лет назад в 1946 году на сцене Национального театра оперы и балета им. Т.Шевченко состоялась первое представление балета "Раймонда" в Киеве!

Напомним, Дмитрий Ступка встречается с новой девушкой и собирается жениться.